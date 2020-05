Helt nyt besøgscenter på vej: Øhavsmuseet flytter permanent ind på slagterigrund

Den gamle slagterigrund på Havnegade i Faaborg er i øjeblikket under noget af en forvandling.

De røde mursten titter frem bag et stort stillads, og både indvendigt og udvendigt bliver der udført en gennemgribende renovering.

Årsagen til den store renovering er meget positiv, hvis man spørger Øhavsmuseets direktør, Peter Thor Andersen.

Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyns Kommune har nemlig besluttet, at Øhavsmuseets besøgscenter permanent må flytte ind i det gamle slagteri.

- Det er simplethen så fedt. Jeg bor selv i Faaborg, og hver gang jeg går forbi bygningen og ser stilladset, så bliver jeg mindet om, at vi her er ved at bygge et helt nyt museum, siger Peter Thor Andersen.

Slagterigrunden på Havnegade bliver hovedsædet for Øhavsmuseets besøgscenter. Museumsdirektøren kunne ikke være mere tilfreds med placeringen, siger han til TV 2/Fyn. Foto: Ole Holbech

Nye udstillinger og et mødested

I 2019 besluttede kommunalbestyrelsen i Faaborg, at Øhavsmuseet midlertidigt kunne rykke ind på den alligevel tomme slagterigrund for at etablere et besøgscenter. Det er den beslutning, der nu er gjort permanent.

Det betyder blandt andet helt nye udstillinger og et stort rum, hvor man kan mødes til arrangementer.

- Der er cirka 300 kvadratmeter i det ene rum, som vi vil ombygge til det, vi kalder "mødestedet". Her vil man kunne komme ind og lære området at kende og få inspiration til steder, man kan besøge, siger Peter Thor Andersen og fortsætter:

- Inde ved siden af er der et lige så stort rum. Det vil blive brugt til en ny udstilling, der vil være klar til at åbne i påsken 2021.

Klar til aktiviteter allerede til sommer

Som gæst behøver man dog ikke at vente helt til påsken næste år med at besøge det nye besøgscenter på havnen.

Allerede til sommer vil man kunne opleve de første aktiviteter, og så slås dørene også op til mødestedet til efteråret og give anledning til flere events og arrangementer.

- Der kommer til at være en stor brændeovn og en scene, og vi kommer også til at formidle sammen med Geopark Det sydfynske Øhav, som det her også skal være et besøgscenter for, siger Peter Thor Andersen.

Samlet set investerer Øhavsmuseet godt 12 millioner kroner på at renovere den gamle slagterigrund, og midlerne kommer fra Nordea-fonden og finansloven.