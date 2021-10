Lokalt par indstillet til fornem pris: - De er ikke bare købmænd

Anne og Kent Gregersen har haft deres købsmandsbutik i Håstrup i over tyve år. En butik, der i mange år har været omdrejningspunktet for den lille by. Nu har parret dog fået en helt ny type anderkendelse.

De er nemlig blevet nomineret til årets Landdistriktspris. En pris der uddeles af Indenrigsministeriet, og går til en forening, et fællesskab eller en virksomhed, som har har gjort noget særligt for lokalsamfundet.