Hvor skal olde bo? Politikere erkender, at der er brug for flere plejeboliger

Hurtigt debatterede paneldeltagerne også den mellemstation inden plejehjemmet, som flere har nævnt undervejs i serien "Hvor skal olde bo?". Den som Lilly Jørgensen, ældreaktivist fra Middelfart, der også deltog i debatten, kalder "det gamle alderdomshjem". En bolig til de ældre, der er for friske til plejehjem, men har brug for støtte og pleje.

Fremtiden handler om fællesskaber

Politikerne var med på idéen om og behovet for en mellemstation. Og de er da også i gang i både Middelfart, Assens og i Svendborg med at diskutere, hvordan den type bolig ser ud. Og inspireret af omgivelserne eller ej kom debatten til at handle om, hvorvidt seniorbofællesskaber som Bodilhaven, hvor beboerne er mellem 55 og 90 år, kunne komme på tegnebrættet i kommunerne. For det er vigtigt at tage hensyn til de ældre, der ønsker at blive længst muligt i eget hjem. Samtidig kan man med seniorbofællesskaber forebygge ensomhed blandt ældre, der er et stigende problem.

Løsningen er dog ikke en bestemt slags seniorbofællesskab, som kommunerne kan gå i gang med at bygge i morgen. Der skal forskellige former for fællesskaber til, pointerede både Lilly Jørgensen, ældreaktivist fra Middelfart, og Bjarne Hastrup. Det var der også enighed om blandt alle i panelet.

Det kunne være bofælleskaber, hvor flere generationer flytter sammen for at hjælpe hinanden. Eller andelsboliger bygget i forlængelse af plejehjemmene, så hjælpen og måske også livets sidste bolig er tæt på.