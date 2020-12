OUH opruster corona-afdeling: Nu er der 40 indlagte

40 personer er på nuværende tidspunkt indlagt på OUH til behandling for coronavirus. Det er en stigning på 11 personer fra mandag, hvor der var 29 indlagte.

Og på baggrund af denne stigning er OUH i gang med at udvide deres corona-afsnit i Odense. Der skal etableres 15 ekstra pladser.

Så kan vi risikere, at det går helt galt Kurt Espersen, koncerndirektør i Region Syddanmark

Kurt Espersen, der er koncerndirektør i Region Syddanmark, erkender, at sygehusene er ved at være presset.

- Specielt det sidste døgn, der er der kommet rigtig mange nye indlagte på vores sygehuse. Der er 106 indlagte på Region Syddanmarks sygehuse. Så vi er godt presset. Flere af sygehusene bevæger sig op i deres beredskabsniveauer, siger Kurt Espersen og forsætter:

- Vi gør det flere andre steder. På for eksempel sygehus Lillebælt, på OUH og de øvrige sygehuse i regionen, er de også gået op i beredskabsniveau. Og det betyder, at vi har planer, som vi nu tager frem og dermed skaber mere plads til covid-patienter, siger Kurt Espersen.

Nytårsfester bliver afgørende

Der er ikke noget nyt i, at det danske sygehusvæsen er presset, forklarer Kurt Espersen. Men den helt store problematik er, at sygehusene i år skal håndtere presset fra en pandemi oveni.

- Generelt har vi et pres på vores kapacitet. Det ved vi. Sådan er det hver vinter. Der er rigtig mange, der bliver indlagt. Og dem skal vi kunne håndtere samtidig med vores covid-belastning. Og det øger presset på vores sygehuse, siger Kurt Espersen.

Er du bekymret for, at der kan komme mangel på pladser?

- Hvis vi forsætter i den her stil med et stadig stigende antal covid-patienter, så kan jeg godt være en lille smule bekymret, når vi kommer ind i det nye år, hvordan det så ser ud. Det afhænger selvfølgelig af, hvordan vi får håndteret vores nytårsaften, så vi ikke får en masse superspreder arrangementer. Så kan vi risikere, at det går helt galt, siger Kurt Espersen.