Schmeichel hylder Richard Møller Nielsen med storebæltsanekdote

Den tidligere landsholdsmålmand Peter Schmeichel hylder den fynske fodboldtræner Richard Møller Nielsen og udpeger ham som en af dem, der har hjulpet ham mest.

I et interview med BT fortæller Peter Schmeichel, at Richard Møller Nielsen i 1986 arbejdede hårdt på at få den store målmand med til VM i Mexico.

- Vores desværre afdøde landstræner Richard Møller Nielsen tog i hele foråret 1986, hvor der var VM i Mexico, fra Odense til Hvidovre for at træne med mig tirsdag og torsdag i to timer. Og det her var altså før Storebæltsbroen. Så tog han færgen, og så kørte han tilbage igen, siger Peter Schmeichel til avisen.

Schmeichel blev dog ikke udtaget, men fik debut på landsholdet året efter og var målmand, da Danmark med Richard Møller Nielsen på trænerposten vandt EM i 1992.

Storebæltsbroen åbnede først 14. juni 1998 - for præcis 25 år siden i dag.