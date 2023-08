Jacob hørte skud hos naboen: - Der blev råbt og skreget

Jacob Eskelund Nielsen er nabo til gården, hvor politiet sent lørdag aften skød en 43-årig mand i Gelsted. Han hørte to skud omkring klokken 23.30 lørdag.

- Vi kan høre skuddene inde fra huset af og tænker: Hvad fanden var det for en lyd?

Inden skuddene faldt, havde han hørt noget tumult, og i første omgang troede de, naboen holdt fest.

- Der bliver råbt og skreget derovrefra, siger Jacob Eskelund Nielsen.

Efter han hørte skud, tog han fat i politiet, hvor han får at vide, at de ikke skal være bekymret, for politiet er til stede.

- Vi ringer til politiet og får at vide, at der er styr på det, siger Jacob Eskelund Nielsen.

Den 43-årige mand overlevede. Sagen er overdraget til Den Uafhængige Politiklagemyndighed, der efterforsker sagen.