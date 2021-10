Salamander-venner hiver kommune i retten

Middelfart Kommune mener dog ikke, at et muligt fund af stor vandsalamander vil få indflydelse på byggeplanerne.

Men nu lægger den nystiftede forening Biobevar altså sag an mod kommunen for at udarbejde en mangelfuld miljøvurdering af byggeriet.

- Jeg, som borger herude, har følt, at vi er blevet kørt rundt i manegen af Middelfart Kommune. Lige fra dag ét, hvor disse høringer startede, er vi blevet ignoreret. Vi synes, at det har været det spil for galleriet, siger Arno Kristiansen, formand for Biobevar.