Fik 40 procent af stemmerne, men endte med absolut flertal - sådan gik det til

For bordenden i byrådssalen i Bogense sidder borgmester Morten Andersen (V). Til højre for ham sidder hans flertal. Et flertal der endte med 13 ud af 25 mandater ved seneste kommunalvalg.

Det blev en realitet, selvom Venstre kun fik 40 procent af stemmerne, og altså langt fra de 50 procent, der skal til for, at partiet havde haft et flertal af vælgerne bag sig.

Vestre manglede tre mandater for at opnå flertal, og dem fik de forærende af Radikale Venstre, Liberal Alliance og tildels Konservative.