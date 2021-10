Brand i affald på kemikalievirksomhed

Fortum lukkede i en time af for, at lastbiler kunne komme ind på pladsen og aflevere nyt affald, men anlægget er igen oppe at køre, fortæller sikkerhedschefen.

- Det er noget, vi ser fra tid til anden. Vi undersøger altid årsagerne, for vi vil gerne undgå det, men det er jo forskelligt affald, og det kan være svært at undgå, at det brænder lidt før, det egentlig skulle, siger han.