Ny plan vedtaget: - Vi vil ikke finde os i vanvidsbilisme

Det skal være sværere for bilister at køre vanvidskørsel i Odense, og derfor vil By- og Kulturudvalget lave flere trafikale forhindringer.

Et flertal i udvalget besluttede tirsdag, at der nu skal udarbejdes en handlingsplan med konkrete tiltag mod fartsynderne.

- Vi vil ikke finde os i vanvidsbilisme, og vi har alt for meget af det i Odense. Også nogle meget grelle eksempler med en meget ulykkelig udgang, siger by- og kulturrådmand Christoffer Lilleholt (V).

Læs også Flere dræbt på Fyn: Regeringen vil hæve straf for vanvidskørsel

Der vil blandt andet komme vejbump, indsnævringer og cykelstier samt et intensiveret samarbejde med Fyns Politi.

- Det handler om generelt at få sikret den almindelige fodgænger og cyklist i centrum af Odense, siger Kristian Guldfeldt (K), næstformand for By- og Kulturudvalget.

Hver enkelt vej skal under luppen

Handlingsplanen betyder, at der skal kigges på hver enkelt af de veje, hvor der er udfordringer, for at se, hvad der eventuelt kunne være med til at dæmpe hastigheden.

- Er det bump, er det en indsnævring, er det cykelsti? Så vi får nogle konkrete initiativer og en pris på, hvad det koster, så vi kan komme i gang, siger Christoffer Lilleholt.

Ifølge rådmanden er der dog også steder, man allerede nu ved, det ikke er muligt at indføre nogle af førnævnte initiativer. Men rådmanden peger derfor på, at det også kan blive relevant at tale med politiet om stærekasser.

Læs også 19 betingede frakendelser: Politiet bekymret over vanvidskørsel

Det gælder for eksempel på Ringvejen, hvor det ikke er muligt at lave bump eller lignende tiltag, der skal dæmpe farten.

- Vi skal ikke stoppe den almindelige trafik. Det skal stadig være nemt at komme på arbejde og i skole og til fritidsaktiviteter rundt omkring i byen, men samtidig vil vi også have stoppet den vanvidsbilisme, Christoffer Lilleholt.

Tiltagene skal i første omgang implementeres i og omkring Odense Centrum samt på udvalgte indfaldsveje, og det forventes at ske i løbet af næste år.

Alvorlige ulykker på Fyn

Der har være flere alvorlige tilfælde af vanvidskørsel i Odense. For nylig blev en ung mand taget for at køre 140 kilometer i timen på Middelfartvej - dobbelt så hurtigt som den tilladte hastighed.

Og på Østerbro kørte tre unge i september i høj fart ind i en husmur, hvilket fik en dødelig udgang for to af dem.

Derudover var der et meget omtalt tilfælde af vanvidskørsel på Nordfyn i sommer. Her påkørte og dræbte en ung mand tre fra samme familie.