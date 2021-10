Ny rapport: Odense mangler ladestandere til elbiler

Ifølge en ny rapport fra Rambøll, er der nemlig behov for yderligere 166 normale ladestandere, hvis kommunen skal kunne leve op til deres klimamål. Det er efter, man har fratrukket de eksisterende ladestandere, og dem kommunen allerede har planer om at sætte op.

Derfor står kommunen nu over for et stort arbejde, fortæller Christoffer Lilleholt (V), der er rådmand for By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune.

- Det er rigtig mange elbiler, vi gerne vil have her i kommunen, og hvis det skal lade sig gøre, så skal vi have rigtig mange ladestandere i byen. Der bliver en af de største udfordringer at tiltrække ladestanderoperatørerne og få Energi Fyn til at give el til det for på den måde at sikre, at der kan komme ladestandere op, siger han.

Ikke kun kommunens opgave

Rapporten fra Rambøll fortæller, at der er behov for, at kommunen sætter ladestandere op de steder, hvor borgerne ikke selv har mulighed for at lade deres elbil.

Det kan eksempelvis være steder, hvor borgerne kun har adgang til kantstensparkering og derfor ikke selv kan sætte en ladestation op.