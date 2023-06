Særligt OUH kæmper med ventetider til kræftbehandling: Disse typer er hårdest ramt

Det er særligt Odense Universitetshospital (OUH), der kæmper med at overholde de maksimale ventetider på kræftbehandling i Region Syddanmark.

Det fremgår af den redegørelse som Region Syddanmark fredag har sendt til Sundhedsstyrelsen.

Af de 81 patienter, der har ventet for længe på deres behandling for kræft, koncentrerer kræfttyperne sig om brystkræft og kræft i nyre, urinveje og prostata. Derudover til dels tyk- og endetarmskræft.

Regionen forklarer de lange ventetider med et stort pres på afdelingernes kapacitet, der har svært ved at rekruttere og fastholde specialister.

I forlængelse heraf oplyser regionen, at antallet af brystkræftpatienter er steget med 20 procent i perioden fra 2019 til 2022. Samtidig at regionen så sent som i starten af 2023 forsøgte rekruttere en ny overlæge som mammakirurg, der ingen ansøgninger fik - hvilket ifølge regionen var helt forventligt.

1.400 patienter modtog i 2. kvartal 2022 behandling i en kræftpakke i Region Syddanmark.