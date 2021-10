Utilfreds stjernearkitekt: Synlig ventilation og ujævne gulve med klappende lyd i H.C. Andersens Hus

”De ligger ujævnt, og i visse områder er der en klappende lyd, når er trampes på gulvet”, står der i styregruppen referat fra 17. marts.

De nye gulvplader betød samtidig, at entreprenøren måtte bruge længere tid på lægge gulvet, da de ikke havde erfaringer med den nye type gulv.

- Byggeri fastholder kvaliteten

Samtidig blev det på grund af sparekravet besluttet at lave betongulv i foyer, butik, cafe og på gangarealer i stedet for det gulv, der var beskrevet i udbudsmaterialet.

Også dette nye gulv betød forsinkelser, og blev samtidig dyrere end beregnet, da der ikke var taget højde for, at de mange installationer under gulvet, krævede ekstra arbejde.

- Det er klart, at til et byggeri til 400 millioner og arkitekttegninger fra øverste klasse, så løber man ind i, at den streg, der er tegnet i arkitekttegningerne, ikke nødvendigvis lige passer med det, der skal udføres. Der er vores oversættelsesopgave rigtigt vigtig, og der er vi inde og tilpasse, så det passer til projektet. Men det er min klare overbevisning, at projektet til fulde lever op til den kvalitet og integritet man kan forvente af et byggeri i den kaliber, forklarer Morten Møller Iversen.

Uenigheder med arkitekten

Men ikke kun gulvarealerne måtte ændres. I lofterne blev planen om at opsætte trælameller droppet. Efter et forgæves forsøg på at finde en alternativ løsning, blev det besluttet at konstruere lofterne med træbeton mellem limtræsbjælkerne, hvilket betød, at ventilation og køleelementer blev synlige.