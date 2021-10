Fynsk imam sympatiserer med Team Dawah: Det ved vi om den religiøse gruppe

- Jeg tror egentlig aldrig, at Team Dawah har haft som ambition at lave terror i Danmark. Problemet for Team Dawah er, at de har haft medlemmer, der gerne ville lave terror i Danmark. Så man kan se på den her gruppe som fluepapir for terrorister. Så jeg tror ikke, vi skal være bange for dem nu, men det er klart, at fænomenet omkring Team Dawah er et problem.

Når det kan ske i Svendborg, at de kan samles der, kan det så ikke ske alle mulige andre steder også?

- Det kan det jo netop. Det er rigtig svært for folk med mere ekstremistiske holdninger at finde en moské i Danmark, de kan være i. Moskémiljøet er ret gode til at sige, at de ikke må komme, men det er klart, det lykkedes i Svendborg, og det kan også lykkes et andet sted. Det handler om at finde en imam, der sympatiserer med de samme holdninger, og det gjorde man så i Svendborg. I Odense ved vi også, at der er noget aktivitet tæt på Team Dawah, så det er et problem, der kan opstå mange forskellige steder, siger Tore Refslund Hamming.

Team Dawah afviser over for Ekstra Bladet at have nogen tilknytning til Islamisk Stat.