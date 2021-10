Fynsk læge undrer sig over kollegas millionsvindel

Men han ønsker ikke at forklare sig yderligere over for TV 2.

- Det er nogle tekniske og overenskomstmæssige ting, som ligger til grund for det. Ved du hvad, du må tage det med min advokat, siger han over telefonen, da vi får fat på ham.

Stig Dahms advokat vil imidlertid heller ikke svare på spørgsmål, da vi efterfølgende taler med ham.

‘Samvittighedsfulde og ansvarsfulde læger’

Det står dog klart, at diskussionen om forældelse kunne have været undgået, hvis overfaktureringen var blevet opdaget tidligere.

Formand for Region Hovedstaden, Lars Gaardshøj (S), erkender, at regionens kontrol fejlede i årevis, men han betragter sagen som enkeltstående. Derfor ændrer den ikke ved hans tillid til lægerne eller hans syn på kontrolindsatsen.

Men er det ikke et problem, at man kan sidde i en region, fakturere andre og så undslippe kontrollen?

- Jo. Det er da et problem, at man kan snyde, hvis man vil. Men det er igen det her med, at hvis man har et tillidsbaseret system, så vil der altid være et smuthul for dem, der gerne vil snyde, siger Lars Gaardshøj.