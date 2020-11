Politiet advarer om fup-opkald – udgiver sig for at være betjent

Hvis man bliver ringet op af en fra politiet, der beder om personlige oplysninger, skal man være ekstra varsom i øjeblikket.

Flere personer, herunder en kvinde fra Odense, har nemlig modtaget opkald fra en mand, der udgiver sig for at være en navngiven ansat hos Midt- og Vestsjællands Politi.

Det fortæller Martin Bjerregaard fra politikredsens kommunikationsafdeling.

- Den, der ringer til ofrene, har ofte en opdigtet historie omkring noget økonomisk kriminalitet, som giver ham anledning til at spørge ofrene om personlige oplysninger som CPR-nummer eller NemID, så han via netbank kan få adgang til bankkonti, siger han.

Ifølge Martin Bjerregaard har ofrene selv fattet mistanke, når manden i den anden ende af røret har bedt dem om at oplyse de personlige informationer.

Afbryd samtalen

Blandt ofrene er kvinden fra Odense samt en kvinde fra Præstø, der blev ringet op mandag eftermiddag.

I begge tilfælde havde manden udgivet sig for at være en navngiven medarbejder hos Midt- og Vestsjællands Politi og bedt om personlige oplysninger under påskud af, at han skulle kigge nærmere på et mistænkeligt banklån.

Den historie hoppede ingen af kvinderne dog på. De afbrød i stedet opkaldet og ringede selv til Midt- og Vestsjællands Politi, hvor de fik fat i den medarbejder, som manden havde udgivet sig for at være. Den ansatte kendte ikke noget til opkaldene.

Politiet opfordrer til, at man gør nøjagtig som de to kvinder, hvis man skulle blive ringet op med en lignende henvendelse.

- For at sikre sig, at man taler med en rigtig politimand, skal man afbryde samtalen, ringe op til politikredsens hovednummer og spørge efter den pågældende m

edarbejder. Så kan man være sikker på, det er den rigtige, man taler med, siger Martin Bjerregaard.

Politiet undersøger nu sagerne nærmere i et forsøg på at få identificeret den mand, der formodes at ville have udleveret nogle personlige oplysninger fra de to kvinder, så han kunne misbruge deres identitet og personlige oplysninger til form for økonomisk kriminalitet.

Politiet kan kontaktes på telefon 1-1-4, hvis du ligger inde med nyttige oplysninger i sagen.