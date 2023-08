Derfor slipper Fyn ofte for stormvejr

Kraftige vindstød og voldsomt vejr har ramt store dele af landet - men igen går Fyn uden om. Det er der dog en god forklaring på.

- Fyn ligger lidt i læ af Jylland, når lavtrykkene kommer ind fra vest. Det er ofte Nordjylland, Nordsjælland eller Bornholm, der bliver hårdest ramt, siger meteorolog Andreas Nyholm fra TV 2 Vejret.

- Kommer man længere ind over land, aftager de kraftigste vinde. Lillebælt er for lille som havområde til, at vindene kan komme op i fart igen, forklarer han.

Ugens lavtryk kom dog fra syd, og når det sker, kan Fyn lige så godt blive ramt.

- Lavtrykket kom fra Middelhavet og op over Polen. Det var ikke tæt på Fyn. Det kunne have været meget kraftigt over Fyn, hvis lavtrykket havde flyttet sig 100 kilometer længere mod vest, siger Andreas Nyholm.

Ugens blæsevejr er det kraftigste om sommeren i fem år.