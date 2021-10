Fisk fra vandløb landet over tjekkes for giftigt fluorstof

De danske myndigheder er i gang med at kortlægge omfanget af forureningen landet over.

Det sker, efter at over 100 mennesker i Korsør er blevet forgiftet gennem oksekød fra græssende kvæg på en mark nær en lokal brandskole.

Også landets vandværker arbejder på at tjekke drikkevandet for muligt indhold af stoffet PFOS.

PFAS-stofferne er vidt anvendt til blandt andet overfladebehandling af tekstiler og emballage til fødevarer.

Ifølge Miljøstyrelsen mistænkes stofferne for at være hormonforstyrrende og kræftfremkaldende. De er også under mistanke for at ødelægge immunforsvaret.