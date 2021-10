Live fra stort debatmøde: Hvordan løser vi manglen på varme hænder i ældreplejen?

Mandag kulminerer dækningen med et stort debatmøde på Social- og Sundhedsskolen i Odense, hvor en række fynske politikere samt blandt andre social- og ældreminister Astrid Krag (S) og Ældre Sagens direktør, Bjarne Hastrup, deltager.

Du kan følge debatmødet i livesignalet øverst i denne artikel samt på TV 2 Fyn. Livesendingen er fra klokken 15.55 til 18.00.

- Jeg håber på, at vi kan lære af hinanden i forbindelse med de udfordringer, der er i ældreplejen. Der er et strukturelt problem i hele landet. Vi skal sætte fokus på, at man også skal være stolt af at være sosu-medarbejder, siger Assens-borgmester Søren Steen Andersen (V), som er en af flere fynske borgmestre, der deltager.

Mangler 3.000 sosu'er

Han fortæller, at de i Assens Kommune har den fordel, at halvdelen af en ungdomsårgang ikke vælger en gymnasial uddannelse. De har på den måde flere unge at tage af, som derfor kan bidrage til velfærdsuddannelserne.

Og det er der hårdt brug for. For der er alt for få, der vil tage en uddannelse som sosu-assistent eller sosu-hjælper. Faktisk lyder beregningen på, at der hvert år skal uddannes 3.000 flere sosu’er om året, hvis den nuværende plejestandard skal opretholdes.

Prognoser viser, at i 2030 kan det danske samfund mangle omkring 40.000 uddannede på social- og sundhedsområdet.



- Vi vil sætte fokus på sosu-uddannelsen og arbejder på, at det også kan være et springbræt, så vi kan løfte jobbet lidt.