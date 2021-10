Ny opgørelse: Fynske betjente er hurtigere end flere kolleger

Fyns Politi har ikke en specifik målsætning om, hvor korte responstider det ønsker, men målsætningen er i stedet ifølge Christian Rasmussen at "være hurtigt fremme ved borgerne".

Hurtigst fremme er politiet - måske ikke overraskende - i Odense, hvor det i gennemsnit tager seks minutter og ti sekunder at nå frem med blå blink. Undtaget ø-kommunerne Ærø og Langeland er politiet længst tid om at komme frem til Faaborg-Midtfyn Kommune. Her tager det i gennemsnit 16 minutter og 22 sekunder.

På Langeland tager det 19 minutter og 1 sekund, mens det på Ærø har taget 10 minutter og 47 sekunder at nå frem til de tre udrykninger, der har været på øen mellem januar og juni.

Færre udrykninger

I alt har Fyns Politi haft 622 udrykninger i det første halve år af 2021.