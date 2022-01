OUH-overlæge bekymret over Mette F.'s udmelding

Anne Øvrehus er bekymret og forklarer, at når ti procent af personalet til enhver tid er sygemeldt, betyder det også, at robustheden for at kunne klare noget, der bliver mere, den bliver mindre.

- Et sygehus er et godt eksempel på et helt samfund. Det er ikke nok der er en læge, der skal også være en sygeplejerske, der skal også være rent tøj, der skal være nogen der tager sig af køkkenet og skraldet og ... Det går min bekymring på; kan vi få det til at hænge sammen?, siger Anne Øvrehus.

Antallet af smittede stiger hurtigt og stødt

Alene på Fyn er antallet af smittede henover de seneste syv dage steget med godt 1.000 smittede i døgnet, så der tirsdag er registret 13.443 smittede på Fyn. Bare i Odense steg antallet af smittede set over en uge fra mandag til tirsdag med 500 personer.

- Det kan godt være, at der er lidt færre på intensiv, men antallet af indlagte stiger stadig væk, og vi kan mærke det på sygehuset, at der er rigtig mange, der er sygemeldt og væk med corona. Vi kan mærke det i mine børns skoler, siger Anne Øvrehus og tilføjer:

- Så jeg tænker at, hvis vi får mere smittespredning i samfundet, så har det nogen konsekvenser for de funktioner, vi gerne vil have fungerer.

Højeste antal smittetilfælde til dato

Mette Frederiksens udtalelse faldt i et interview med Ekstra Bladet. Her pegede hun også på, at der ikke er den sammenhæng mellem smitte og antal indlagte med coronavirus, som "der var engang".

- Det er, tror jeg, den høje vaccinationstilslutning i Danmark, der gør, at vi ikke får det gennemslag på indlæggelser, sagde statsministeren i interviewet.

Men gennemslag er der, viser de officielle tal fra Statens Serum Institut. På landsplan blev der i seneste døgn registreret 33.493 tilfælde med corona i Danmark. Det er det højeste antal smittetilfælde til dato under hele epidemien.

På sygehusene rundt om i landet er der tirsdag indlagt 810 coronapatienter. Det er otte flere end mandag.

- Uanset vi tænker, at det er utroligt, at der ikke er flere indlagte, så bliver der jo lige så stille flere indlagte med jo flere smittede vi har.

- Og der skal jo også være nogen til at passe dem. Så det er min bekymring. Jeg synes ikke, det behøver at blive vildere, end det er nu, siger Anne Øvrehus.