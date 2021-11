Endnu en politianmeldelse af skandaleramte boliger

- Vi havde givet bygherren frist til at få tingene bragt i orden senest sidst på ugen i sidste uge. Mandag var vi så på besigtigelse på stedet og kunne konstatere, at der var flyttet beboere ind, fortæller vicekommunaldirektør Claus Lade til TV 2 Fyn.

Han ønsker ikke at stille op til yderligere interview, men bekræfter, at Grønnely er blevet politianmeldt.

Ramt af flere skandaler

Ifølge fyens.dk modtog Kerteminde Kommune fredag den sidste dokumentation, der var nødvendig for at kunne udstede byggetilladelsen. Ibrugtagningstilladelsen mangler dog fortsat, og derfor er det ulovligt for lejerne at bo i boligerne.

Vicekommunaldirektøren tør ikke give et bud på, hvornår ibrugtagningstilladelsen bliver bragt i orden. Derfor er genhusning af beboerne også en sag mellem Grønnely og lejerne.