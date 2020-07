Al charterflyvning ud fra Fyn er bremset

På grund af coronakrisen er det nære luftrum over Hans Christian Andersen Airport stort set tom for charterfly.

Lufthavnen har de første seks måneder af 2020 haft i omegnen af 1.000 passagerer gennem terminalerne. I samme periode sidste år var der cirka 8.500 passagerer gennnem lufthavnen.

Og selvom verden er ved at åbne sig, er der ikke udsigt til, at det tal retter sg foreløbigt.

- Vi står i en situation, grundet coronakrisen, hvor de charterafgange vi skulle have fat denne sommer er annuleret. Så vi har ikke chartergæster igennem denne sommer, fortæller Hans Okholm Vejrup, direktør i Hans Christian Andersen Airport.

Ifølge direktøren ville der i løbet af en normal sommer være mellem 15.000 og 17.000 charterpassager, som passerede gennem terminalen i Beldringe.

- Det er ekstremt trist. I en lufthavn skal der jo være passagerer, biler på parkeringspladsen, der skal være travlhed gennem terminalen og gennem security, så det er smadderærgerligt. Ikke kun for os, det er også ærgerligt for rejsearrangørerne, siger Hans Okholm Vejrup.

Den private lufttrafik og erhvervsflyvningerne er også ramt, men slet ikke i samme omfang.

- Det har været fornuftigt hen over perioden, men i et lidt mindre omfang end der plejer at være, uddyber Hans Okholm Vejrup.

Alt i alt betyder det tab af indtægter, men det tager direktøren roligt.

- Vi mister noget indtægt på det område, men så må vi tilpasse omkostningerne, så vidt det er muligt.

Hans Okholm Vejrup oplyser, at det personale, som håndterer charterflyvningerne er timelønnede, så omkostningerne er der ikke, hvis indtægterne ikke er der.

I sommeren 2019 var der omkring 80 charterafgange. I år er der, med Hans Okholm Vejrups, ord et "rundt nul".

- Det er ærgerligt, at fynboerne har så gode forhold her, de kan parkere gratis og gå lige igennem terminalen og rejse afsted fra Fyn, at muligheden så ikke er der denne sommer, siger direktøren.

Han regner ikke med, at der vil lette et eneste fly med charterturister resten af året.

- Nu arbejder vi med at få rejsearrangørernes tilkendegivelser om næste sommer.

- Der er heldigvis stor interesse - selvfølgelig afhængig af, hvordan det hele udvikler sig, siger Hans Okholm Vejrup.

Der er også gode muligheder for, at den rute til Mallorca, som var bebudet i år, at den vil være på programmet næste sommer.