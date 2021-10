Dåbstræ skal starte ny tradition i Odense Domkirke

Et træ med et nyt formål

Dåbstræet er skabt af kunstnerparret Ken Winther og Akiko Kuwahata fra Kokkedal, der fik opgaven i konkurrence med flere andre kunstnere. De har lavet dåbstræet ud af egetræ fra et træ, der væltede under stormen Bodil i 2013.

- Vi har ikke hentet et træ i skoven. Det er en gave fra naturen, for det er væltet selv. Så det er fra et træ i skoven til et træ i kirken, fortæller Ken Winther.