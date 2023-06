Musikredaktør kalder Tinderbox-erstatning for fattig

- Det er en smule pauvert (fattigt, red.) med tanke på, at de også optrådte på Tinderbox i fjor.

Sådan lyder den klare konklusion fra Simon Staun, der er musikredaktør på Fyens Stifttidende, ovenpå nyheden om, at Tinderbox nu har sat The Minds of 99 øverst på plakaten, efter hovednavnet Black Eyed Peas forleden aflyste.

- Jeg synes altid, det er ærgerligt, når et udenlandsk hovednavn veksles til et dansk navn, uanset hvor stort det danske band måtte være, siger redaktøren, der dog anerkender, at det er svært så kort før festivalstart.

Han påpeger samtidig, at de danske festivaler i forvejen er proppede med hjemlige navne. Alene The Minds of 99 spillede så sent som fredag aften på Heartland og skal lørdag spille til Rock Under Broen i Middelfart.

- Med det in mente kan man just kalde det eksklusivt, siger redaktøren, der dog kalder fredagens Heartland-koncert for glimrende - dog identisk med showet på Tinderbox i fjor.

Og selvom redaktøren ikke kan pege på et bedre dansk erstatningsnavn, så får det nye navn på Tinderbox-plakaten ikke ham til at skifte planer. Simon Staun havde nemlig længe før Black Eyes Peas' aflysning besluttet sig for at skulle se Hugorms koncert på teltscenen.