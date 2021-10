Pesticider i drikkevandet: Odense vil forbyde sprøjtegift nær boringer

I årets første otte måneder er der fundet pesticidrester i 63,1 procent af de 1355 indberettede analyser fra aktive drikkevandsboringer i Danmark.

I 14 procent af prøverne er grænseværdierne overskredet.

I Odense Kommune har man også fundet pesticider i grundvandet, og i cirka en tredjedel af alle boringer, har de påvist værdier, der ligger over grænseværdien.

Et problem, der ikke bliver løst lige med det samme, ifølge projektchef i VandCenter Syd, Troels Kærgaard Bjerre.

- De problemer, vi har nu, dem vil vi også have de næste mange år. Så det er blevet et vilkår for os som vandforsyning at skulle håndtere forurenet grundvand med pesticider, siger Troels Kærgaard Bjerre til TV 2 Fyn.

Sprøjteophør i Odense

For at sikre rent drikkevand i fremtiden, har politikerne i By- og kulturudvalget i Odense Kommune netop indstillet til et forbud mod at sprøjte med pesticider i de "boringsnære beskyttelsesområder". Indstillingen skal formelt godkendes af Odense Byråd.