Borgerservice på hjul i fynsk kommune: - Det er faktisk næsten ligesom at stå i baghaven

Da bussen kunne gøres grøn med el var der flertal for den i byrådet. El-bussen har kostet 800.000 kroner inklusiv udstyr og ca 60.000 kroner årligt at drive - plus 20 ekstra tilførte medarbejdertimer om ugen. Og det er godt givet ud, mener Dorthe Ullemose.

- Det er meget få øre, vi bruger for, at borgerne skal få den her betjening. Det synes jeg er en god investering, siger hun.

Ingen faste mål

Der er ikke lavet undersøgelser for behovet for den mobile borgerservice i Svendborg Kommune, og der ikke sat tal på, hvor mange ekspeditioner, man håber at få.

Alligevel tænker Pia Dam, der er formand for beskæftigelses- og integrationsudvalget, at bussen kan være med til at lette trykket hos Borgerservice i Svendborg by.



- Vi har ikke snakket om, at der skal være et hvis antal borgere, der skal besøge bussen. Men jeg håber, at lokalområderne, tager godt i mod den, siger hun.