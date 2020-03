Kamp mod corona: Presset eventvirksomhed vil sælge samfundssind

Få timer efter dronningens historiske corona-tale tirsdag kunne fynboere og andre danskere købe T-shirts med et citat fra talen.

Det er den svendborgensiske webshop Svendborg Værft, der står bag de nye T-shirts. Svendborg Værft har udover en T-shirt med dronningecitat også lanceret en T-shirt med påskriften: #samfundssind. Ifølge medindehaver af webshoppen Lasse Bekker er idéen allerede en succes.

- Vi har solgt 30 T-shirts henover natten. Så det tegner til en rigtig flot interesse, siger Lasse Bekker til TV 2/Fyn.

Læs også Svær fremtid for fynske virksomheder efter nye forbud: - Der bliver kæmpe tab

Lasse Bekker og hans kompagnon har gået med idéen om T-shirts, der kan minde folk om at vise samfundssind, i nogle dage.

- Måske kan det være med til at puffe til dem, der ikke synes, det er så alvorligt. For det synes vi, det er, forklarer han.

Samarbejde er vigtigt

Situationen er alvorlig for Lasse Bekker. Udover webshoppen driver han eventvirksomheden Kammerateriet i Svendborg. Kammerateriet er nu tvangslukket.

- Det er jo klart, når man ikke har nogen som helst omsætning, men stadivæk har lønninger og husleje, så er det en hård situation. Det er det for rigtig mange, siger Lasse Bekker.

Webshoppen med samfundssind- og dronninge-t-shirts er et forsøg på at holde liv i butikken. De er pressede, men det er de ikke de eneste, der er.

Læs også Fynske kommuner klar med hjælp til lokale håndværksmestre og firmaer

På trykværksteder strammer det også til, for der er ingen, der laver t-shirts længere.

- Så hvis vi kan slå os sammen i små samarbejder hist og pist, så kan vi prøve at arbejde os ud af det. Det synes jeg også, man er forpligtiget til. Når vi har det svært, så er det jo fantastisk, der kommer hjælpepakker, men jeg synes også, man er nødt til at prøve og se, hvordan vi kan handle på det selv, siger Lasse Bekker.

Også aktuel efter corona

For at sådan nogle t-shirts skal have en effekt, skal de bæres i offentligheden. Lasse Bekker erkender, at det er et problem.

- Lige nu har den ikke den store værdi, fordi vi skal holde os hjemme. Men der sker vel heller ikke noget, hvis samfundssindstanken virker, efter vi bliver lukket ud om 14 dage, lyder det fra ham.

Læs også Fynsk erhvervsliv i venteposition: - Erhvervsdanmark skal køre

Han håber, at interessen for webshoppens T-shirts vil stige, men tør ikke gætte på noget.

- Jeg tror, jeg er holdt op med at gætte på noget som helst i de her tider. Vi må bare holde blikket stift rettet fremad og se, hvad der sker, siger Lasse Bekker.