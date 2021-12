Fyns favoritter: Årets mest læste historier

Nummer 7: Økonomisk straf efter meningsløs kæmpekø

I september sad flere bilister fast i en to timer lang kø på vej over Lillebæltsbroen fra Fyn mod Jylland. Kæmpekøen opstod, da en entreprenør i forbindelse med afstribning af vejen brød spærretiden og lukkede to spor først på aftenen.

Overtrædelsen af spærretiden var i Vejdirektoratets øjne så grel, at entreprenøren fik en økonomisk straf for at have lukket sporene.

Nummer 6: Mundbindsforvirring

Vi har efterhånden lært at leve med coronaviruspandemien og de restriktioner og anbefalinger, vi hver dag skal navigere i. Alligevel opstod der en del forvirring om brug af mundbind i maj.

En række bekendtgørelser i epidemiloven blev nemlig ophævet, men kun for at blive videreført i en ny og opdateret epidemilov.

Forvirringen bragte artiklen op på en sjetteplads.