Her er anmeldernes dom over årets Tinderbox

At Maroon 5 leverede den bedste koncert er Jens Dræby fra Gaffa enig i.



- Modsat mange af de andre navne, så gjorde Maroon 5 lidt ekstra med koncerten. De spillede nogle liveudgaver af deres numre, og de liveudgaver var ret effektive, og de justerede en lille smule på formen, så man kunne sige: ”Nå okay, fedt at få en akustisk udgave af ’She Will Be Loved’”. Der var en masse fede overgange mellem numrene. Det var en hitparade, men en live udgave, så det ikke bare var: ”Ja, det kender vi” eller ”det har vi hørt før”.

Også musikanmelder på Ekstra Bladet Thomas Treo fremhæver Maroon 5 som den mest vellykkede koncert:

- Maroon 5 demonstrerede, hvad Tinderbox manglede. Klasse, lyder anmeldelsen søndag.

Svagt program sammenlignet med 2018 og 2019

Jens Dræby og Simon Staun er også enige om, at årets musikprogram ikke lever op til den standard, som festivalen havde før coronapandemien.

- Hvis man sammenligner med de gyldne årgange i 2018 og 2019, så mangler jeg lige en håndfuld bands fra øverste hylde, siger Jens Dræby.

- Jeg synes, der har været nogle spændende internationale navne. Jeg synes blandt andet hende, der hedder Astrid S – en norsk popsanger, som spillede på Teltscenen – spillede en superfin koncert, som var spændende at høre. Det er også noget af det, jeg gerne vil bruge festivalerne på nemlig at høre nogle bands, jeg ikke hører hele tiden, tilføjer Simon Staun.

Og deri ligger også en del af hans kritik af årets program:

- Jeg anmelder hele året rundt, og alle de danske bands har jeg hørt mange, mange gange. Så selvom jeg synes, at Folkeklubben, Stine Bramsen og Oh Land er dygtige, så er det bare ikke navne, som jeg brænder helt vildt meget for at høre på Tinderbox. Også fordi de kommer på Posten, Odeon, Magasinet, eller hvor de nu spiller resten af året.

Aflysningernes år

Tinderbox har været ramt af seks aflysninger fra blandt andre Black Eyed Peas, Jada og Cat Burns, og særligt Black Eyed Peas' erstatning ,The Minds Of 99, har fået omtale for ikke at være på samme niveau.

Synes du Tinderbox lykkedes med at kompensere for aflysningerne?

- Jeg synes faktisk, de har gjort det ganske glimrende. Altså The Minds Of 99 er ret beset det største, danske koncertnavn overhovedet. Jeg tror, de ville sælge flere billetter end Black Eyed Peas har gjort, siger Simon Staun og tilføjer:



- Jeg synes ikke, når man ser samlet på programmet, at kvaliteten er faldet på grund af aflysningerne, der har været. Raye er i virkeligheden nok det navn, hvor der ikke er kommet en med samme tyngde. Men omvendt så ved jeg heller ikke, hvor mange af Tinderbox-gæsterne, der havde tænkt, at Raye var lige præcis det navn, de skulle høre.



Ifølge Jens Dræby har man i langt de fleste tilfælde løst aflysningerne tilfredsstillende, men ser dog et problem med The Minds Of 99 som erstatning for Black Eyed Peas.

- Hvis man ser Tinderbox som en enestående festival og ikke bare Grøn Koncert, som mange har sagt, så er det rigtig væsentligt, at der er nogle navne der kun spiller på Tinderbox. Det store problem med The Minds Of 99 var, at man nok skal få muligheden for at se dem igen. Der mister man den der 'enestående-hed'.