Ny rapport fastslår: Eksborgmesters anlæg er bundulovligt

Faktisk er både landzonetilladelsen, miljøgodkendelsen og beslutningen om ikke at gennemføre en fuld miljøvurdering - ifølge Horten - at betragte som ulovlige og 'bør anuleres'.

Og når Kerteminde Kommunes afgørelser er ulovlige, så er selve byggeriet det også.

Kammeradvokaten har også tidligere lavet en vurdering af det omstridte byggeri og sagsbehandlingen af det. Dengang var dele af byrådet ikke tilfreds med resultatet.

Risikerer nedrivning

Sagen om biogasanlægget har fyldt på det nordøstfynske rådhus og i medierne det seneste halvandet år. Kerteminde Biogas har siden været i store økonomiske vanskeligheder og er i dag under rekonstruktion.

At Kerteminde Biogas er under rekonstruktion, betyder kort sagt, at man i et forsøg på at undgå konkurs har valgt at sætte betalingerne i bero til kreditorerne, så man kan fokusere på at få stabiliseret selskabet - uden at andre kan indgive konkursbegæring i mellemtiden.