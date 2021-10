Politisk kommentator: Borgmesteren må føle sig sikker på "at den er hjemme"

Alligevel skulle der gå adskillige dage, inden bestyrelsesformanden for Nordatlantisk Hus, Claus Houden, som sidder i byrådet for Venstre, besluttede sig for, at Søren Windell alligevel kunne blive siddende.

Konservative var rasende og følte, at Venstre bevidst havde trukket sagen i langdrag for at fastholde negativt fokus på Søren Windell med det formål at "stjæle" stemmer. Tilliden mellem Venstre og Konservative havde lidt et stort knæk.

Om det er årsagen til, at vi efterfølgende også har set enkelte Konservative solomarkeringer på Venstres bekostning skal være usagt.

Men - hvis det er begrundet i, at man hellere vil sikre sit eget parti et godt valg end et samlet godt resultat til blå blok, så tyder alt på, at både Venstre og Konservative indstiller sig på fire år mere med Peter Rahbæk Juel ved bordenden.

Den sure onkel

Socialdemokratiet fik for fire år siden et kanonvalg efter en stærk valgkamp med positiv fokus på byens udvikling, velfærd og bander.

Venstre fremstod som den sure onkel, der altid siger "nej".



Ved dette valg har Christoffer Lilleholt en anden vej. Han siger "ja" - efterfulgt af nogle betingelser. "Ja" til den grønne omstilling, men bilerne skal have lov at køre i centrum. "Ja" til velfærd i stedet for letbanens etape 2. "Ja" til udvikling af Odense bymidte, men ikke på bekostning af forstæderne, og så videre.