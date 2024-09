Svært at sikre ordentlige forhold for ansatte på bosteder

Det er ikke noget Hanne Ellegaard, kredsformand fra Socialpædagogerne (SL), bryder sig om:

- Vi samarbejder med Odense Kommune for at undgå social dumping på området. Kommunen har et ansvar for at sikre sig, at de bosteder, man arbejder sammen med, behandler deres medarbejdere ordentligt. Desværre tyder noget på, at Odense Kommune i dette tilfælde ikke har holdt fast i de værdier, siger hun.

Til sammenligning har arbejdsklausuler på andre områder for eksempel betydet, at kommunalt ansatte i arbejdstiden ikke må bruge ni ud af ti restauranter og caféer i Odense, fordi de ikke lever op til de krav.

Det er kompliceret

Men sagen er ikke så enkel, forklarer Cecilie Schwartz Førby, udbuds- og kontraktchef i Borgmesterforvaltningen.

- Vi har den udfordring, at de lovgivninger, som borgerne bliver visiteret efter, har forrang for Odense Kommunes politiske beslutning om at bruge arbejdsklausuler. Det betyder, at bo- og opholdssteder ikke kan pålægges at tiltræde arbejdsklausulen, da borgerens behov kommer først. Det er medvirkende til, at det længe har været svært at få bo- og opholdssteder til at tiltræde arbejdsklausulen.

Selv, hvis man som privat bo- eller opholdssted har tiltrådt en arbejdsklausul, er det så godt som umuligt at føre generelle sager:

- Det særlige ved arbejdsklausuler på dette område er, at de gælder for kontrakten for en enkelt visiteret borger og dermed kun gælder for det personale, der arbejder med lige netop denne borger, forklarer Cecilie Schwartz Førby.

Initiativ på vej

Et sidste forhold, som komplicerer forholdet yderligere, er, at der ikke findes en reference-overenskomst med en mindsteløn og ansættelsesforhold, som kommunens kontrolenhed kan forholde sig til.